TEMPO.CO , Baghdad: Militan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) tak menyerah setelah dipaksa mundur oleh militer Irak dari seluruh Provinsi Anbar, Maret 2014 lalu. Usaha keduanya untuk merebut salah satu provinsi terbesar di Irak itu, termasuk ibukota Ramadi, membuahkan hasil, Minggu 17 Mei 2015 lalu. Kelompok militan itu berhasil memaksa pasukan Irak, termasuk unit terbaiknya, Golden Division, keluar dari kota itu. Perkembangan ini membuat ancaman ISIS kian dekat ke jantung ibukota karena Ramadi-Baghdad hanya sekitar 110 km atau sekitar 90 menit dengan perjalanan darat.



Setelah menguasai sejumlah daerah di sekitar Anbar, termasuk Kota Fallujah pada Januari 2014 lalu, ISIS mulai merengsek ke Ramadi pada November 2014 dengan menyerang dari timur dan barat. Awalnya mereka merebut desa Al Shujairiya dan menembaki gedung-gedung pemerintah di tengah kota. Militan ISIS juga menembaki pusat kota dengan mortir, dan bom mobil, untuk melemahkan pasukan pemerintah. Tekanan kuat ISIS ini membuat Pemerintah Provinsi Anbar, pada 25 November 2014, meminta bantuan tambahan militer karena dalam 24 jam kota itu bisa jatuh ke tangan ISIS.



Ramadi memang tak jatuh, setidaknya dalam 24 jam itu. Dalam kurun waktu Desember 2014 sampai April 2015, dengan bantuan serangan udara dari pasukan koalisi yang dipimpin Amerika Serikat, militer Irak berhasil menghalau serangan ISIS. Pada 8 April 2015, militer Irak merebut kembali distrik Al-Karmah. Pada hari yang sama, pasukan pemerintah menyerang Sijariya, untuk mengamankan rute pasokan ke dekat Pangkalan Udara Habbaniyah, dan untuk melemahkan cengkeraman ISIS di wilayah yang menghubungkan Ramadi dan Fallujah.



Namun, titik balik mulai terjadi pertengah bulan ini. Pada 14 Mei 2015, ISIS melancarkan serangan ke kota Ramadi menggunakan buldozer lapis baja dan sekitar 10 pembom bunuh diri. Serangan empat pembom bunuh diri menewaskan sedikitnya 10 polisi dan melukai 15 orang lainnya, termasuk kepala kantor polisi Malaab Kolonel Muthana al-Jabiri. Pada hari yang sama, tiga pembom bunuh diri meledakkan gerbang Komando Operasi Anbar, markas militer provinsi Anbar, menewaskan lima tentara dan melukai 12 lainnya.



Pada 16 Mei 2015, pejabat Irak sempat mengklaim bahwa ISIS menarik diri dari gedung utama pemerintah di Ramadi setelah ada serangan udara oleh pasukan koalisi pimpinan AS. Faktanya, ISIS terus merengsek maju dan akhirnya mengkonsolidasikan kekuatannya di daerah terakhir yang dikendalikan pemerintah, yaitu Malaab, di Ramadi selatan, pada 17 Mei 2015. Koalisi AS, yang melancarkan 19 serangan udara dalam 72 jam terakhir, tak menghentikan laju ISIS menguasai kota.



Seorang petugas polisi yang bertugas di kantor pusat mengatakan, pada Minggu 17 Mei 2015 itu, pasukan Irak mulai mundur meninggalkan sekitar 30 kendaraan militer dan senjata di belakangnya, termasuk artileri dan senapan serbu. Kendaraan lapis baja Golden Division juga mengalir keluar dari Ramadi dalam iring-iringan. Tubuh yang terbakar terlihat seperti sampah jalanan. Sekitar 500 tentara dan warga sipil yang dilaporkan tewas dalam bentrokan bersenjata dalam beberapa hari itu, dan sekitar 25.000 memilih keluar dari Ramadi.



Jatuhnya Ramadi menjadi kemenangan besar ISIS di tengah kegagalannya mempertahankan sejumlah daerah yang sudah direbutnya. Kelompok militan itu kehilangan Tikrit, Maret 2015 lalu. Kota asal Saddam Hussein, yang direbut ISIS tahun lalu itu, lepas setelah digempur habis-habisan oleh militer Irak dibantu milisi Syiah dan serangan udara AS. Mereka juga gagal mempertahankan Kobani, kota di Suriah dekat perbatasan Turki, Januari 2015 lalu, setelah mendapat gempuran selama empat bulan dari pejuang Kurdi.



Amerika Serikat, yang selama ini membantu Irak melawan ISIS, menyebut kejatuhan ini sebagai "kemunduran". Sedangkan salah satu anggota Dewan lokal di Ramadi menggambarkannya sebagai "kehancuran total". Omar, seorang wartawan dari Ramadi, mengatakan, kota ini jatuh karena pemerintah Bagdad gagal mengirim bantuan militer. "Satu tahun setengah kami telah meminta bantuan dari Baghdad," katanya.



Kejatuhan Ramadi ini membuat perdana menteri Haider al-Abadi terpaksa berpaling ke milisi Syiah, Hashid Shaabi, yang itu bisa memicu ketidaksenangan AS karena mencurigai mereka didukung Iran. Menurut The Independent, edisi 19 Mei 2015, di antara pemimpin senior Syiah di Baghdad, ada perasaan bahwa mereka tak punya pilihan selain meminta bantuan Hashid meski itu akan membuat marah AS dan akan mengasingkan kaum Sunni. Salah satu mantan menteri mengatakan: "Cukup jelas bahwa mereka adalah satu-satunya kekuatan tempur yang dapat menghadapi ISIS. "



Militer Irak, Selasa 19 Mei 2015 lalu, mengerahkan tank dan artileri di sekitar Ramadi untuk merebut kembali kota itu. Milisi Hashid Shaabi, juga maju ke basis terdekat Ramadi untuk melakukan serangan balik. Seorang pejabat pemerintah daerah juga mendesak warga Ramadi untuk bergabung dengan polisi dan tentara Irak dalam apa yang disebut sebagai "Pertempuran Anbar" itu. ISIS, menurut sejumlah saksi, juga telah mendirikan pos pertahanan dan memasang ranjau darat.



Presiden AS Barack Obama bertemu tim keamanan nasionalnya di Gedung Putih, Selasa 19 Mei 2015, untuk membahas strategi berikutnya menghadapi ISIS setelah jatuhnya Ramadi. "Kami melihat bagaimana cara terbaik untuk mendukung pasukan darat lokal di Anbar. Termasuk mempercepat pelatihan dan melengkapi persenjataan suku lokal dan mendukung operasi yang dipimpin Irak untuk merebut kembali Ramadi," kata juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih, Alistair Baskey.



