Jenazah Kim Jong-nam Dilaporkan Siap Dikirim ke Beijing

TEMPO.CO, Kuala Lumpur - Jenazah Kim Jong-nam, abang tiri pemimpin Korea Utara yang tewas dibunuh di Malaysia, siap dikirim ke Beijing, Cina. Selama hidupnya, pria berusia 46 tahun itu menetap di Macau, Cina bersama istri kedua dan dua anaknya.

Hal ini dilaporkan media Malaysia setelah sebuah mobil jenazah jenis Toyota Hiace yang diyakini membawa pria Korea Utara itu terlihat memasuki Kompleks Kargo Bandara Internasional Kuala Lumpur (KLIA) pada siang tadi.

Seperti dilansir The Star pada Kamis 30 Maret 2017, mobil jenazah itu dilihat pada pukul 2.47 petang melewati pintu pagar otomatis untuk pemeriksaan sebelum menuju ke bagian kargo.



Sebelum menuju bandara, mobil jenazah berwarna abu-abu itu keluar dari Institut Kedokteran Forensik Negara Hospital Kuala Lumpur sekitar pukul 1.40 siang dengan diiringi tiga unit mobil patroli polisi.



Seorang sumber mengungkapkan bahwa jenazah Jong-nam akan dibawa ke Beijing, dengan pesawat Malaysia Airlines MH360 yang dijadwalkan berangkat jam 6 sore ini.



Jong-nam yang merupakan abang tiri pemimpin Korea Utara, tewas dibunuh pada 13 Februari lalu oleh dua wanita masing-masing adal Vietnam dan Indonesia dengan menggunakan agen saraf VX dengan membekap bahan kimia berbahaya itu di wajah korban.



Kejadian itu terjadi di Bandara Internasional Kuala Lumpur 2 (klia2) ketika korban sedang menunggu penerbangan ke Makau. Jong-nam meninggal dunia ketika dalam perjalanan ke Rumah Sakit Putrajaya.



THE STAR | NEW STRAITS TIMES | YON DEMA