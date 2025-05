TEMPO.CO, Washington - Presiden Amerika Serikat Barack Hussein Obama mencalonkan Jenderal Joseph Dunford sebagai Kepala Staf Gabungan. Hal itu disampaikan pejabat tinggi militer Amerika kepada awak media, Senin, 4 Mei 2015.



Dunford, yang belum lama ini ditunjuk menjadi Komandan Korps Marinir AS, bakal menggantikan Jenderal Martin Dempsey. Menurut sumber militer, pengumuman secara resmi akan disampaikan oleh Gedung Putih pada Selasa, 5 Mei 2015.



Di Amerika, Kepala Staf Gabungan biasanya merupakan seorang penasihat militer presiden dan Menteri Pertahanan.



Dalam catatan biografi yang dikeluarkan situs Pentagon, pria 59 tahun asal Boston itu pernah menjadi Komandan pasukan NATO yang bertempur di Afganistan dari Februari 2013 hingga Agustus 2014. "Dia bergabung bersama korps marinir selama 35 tahun."



Dalam edisi 5 Mei 2015, New York Times menulis, jika pilihan Presiden Obama itu disetujui Kongres, Jenderal Dunford merupakan anggota marinir kedua yang menempati posisi tertinggi di militer Amerika.



"Saya mengenal Joe. Saya mempercayainya," ucap Obama, Selasa, 5 Mei 2015, dalam sebuah acara resmi di Rose Garden, Gedung Putih, ketika menyampaikan pengumuman mengenai pilihannya.



AL ARABIYA | NEW YORK TIMES | CHOIRUL AMINUDDIN