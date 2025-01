Jepang Khawatir AS Serang Korea Utara tanpa Koordinasi

Korea Utara Sebut Senjata Nuklir sebagai Penyeimbang Nuklir AS

"Di depan publik, Jepang selalu mendukung penuh kebijakan AS bahwa semua opsi ada di atas meja. Tapi para pejabat Jepang sekarang mencurigai AS bakalan menggunakan serangan militer terhadap Korea Utara secara terbatas," kata Tetsuo Kotani, seorang peneliti senior di Japan Institute of International Affairs, yang berbasis di Tokyo.