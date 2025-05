TEMPO.CO, Jakarta - Jet tempur Angkatan Udara AS F-16 dan pesawat kecil Cessna bertabrakan di atas udara Carolina Utara, Amerika Serikat, Selasa, 7 Juli 2015, waktu setempat. Dua penumpang Cessna tewas, sedangkan pilot pesawat keluar selamat dengan kursi pelontar.



Juru bicara Dewan Keselamatan Transportasi Nasional AS, Peter Knudson, yang dikonfirmasi Selasa sore, mengatakan, dua orang berada di Cessna dan keduanya tewas akibat insiden ini.



Mayor Morshe Araujo, juru bicara di Markas Angkatan Udara di Pentagon, mengatakan, F-16 tersebut berasal dari Shaw Air Force Base di Carolina Utara. Araujo mengatakan, pilot jet keluar dengan kursi pelontar dan selamat.



Federal Aviation Administration (FAA) mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa jet tempur itu bertabrakan dengan Cessna sekitar 11.00 pagi, sekitar sebelas mil utara dari Charleston.



Angkatan Udara AS menerbangkan F-16 sejak 1970-an, meskipun sangat sedikit skuadron mereka yang masih aktif tugas terbang. Banyak jet tempur F-16 masih bertugas untuk unit Air National Guard. Namun, Kolonel Cindi King dari Air National Guard South Carolina mengatakan F-16 yang terlibat dalam kecelakaan itu bukan milik mereka.



Jet tempur F-16 dari Shaw Air Force Base, sekitar 35 mil sebelah timur dari Columbia, melakukan latihan terbang rutin di atas Carolina Utara dan Atlantik.



Sejak tahun 1975, F-16 telah terlibat dalam 359 kecelakaan yang menyebabkan lebih dari US$ 2 juta kerusakan atau mengakibatkan kematian atau cacat total tetap dan menewaskan 84 pilot.



Catatan keamanan pesawat itu telah meningkat selama dekade terakhir. Namun pada tahun fiskal 1988, ada 23 kecelakaan paling serius. Pada tahun fiskal 2013, ada tujuh kecelakaan. Hanya tahun fiskal 2014 yang mencatat tak ada kecelakaan.



Sedangkan pesawat kecil itu adalah Cessna 150, menurut FAA. Pesawat dua kursi yang memulai debutnya tahun 1959 itu tetap menjadi salah satu pesawat bermesin tunggal yang paling umum dipakai di Amerika Serikat.



Ketinggian maksimum Cessna 150 adalah sekitar 15 ribu kaki, menurut Asosiasi Pemilik dan Pilot Pesawat. Kebanyakan dari model pesawat itu beratnya sekitar 1.500 pound ketika bahan bakarnya penuh.



Sebagai perbandingannya, jet tempur F-16 memiliki panjang sekitar 50 kaki dan berat hampir sepuluh ton. Itu belum termasuk bahan bakar dan senjata.



