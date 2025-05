Jokowi dan Wapres India Komitmen Sebarkan Islam yang Damai

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden menggelar pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri India Narendra Modi di Hyderabad House, New Delhi, India, hari ini. Setelah pertemuan itu, Jokowi menerima kunjungan kehormatan Wakil Presiden India Mohammad Hamin Ansari di Kamar Kepresidenan, The Leela Palace Hotel.



Seperti dikutip dari keterangan resmi Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Senin, 12 Desember 2016, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjelaskan, Jokowi dan Ansari membahas kerjasama kedua negara untuk menyebarkan Islam yang damai.



"Kerjasama untuk menyebarkan Islam yang damai dan rahmatan lil 'alamin. Kebetulan Wapres India juga beragama Islam. Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar. Adapun India nomor dua karena 170 juta penduduk India beragama Islam," ujar Retno.



Selain didampingi oleh Retno, dalam pertemuan itu, Jokowi juga didampingi oleh Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Duta Besar Indonesia untuk India, Rizal Wilmar Indrakesuma.



Dalam pertemuan bilateral antara Presiden Jokowi dengan Perdana Menteri India Narendra Modi di Hyderabad House, New Delhi ditandatangani pula tiga nota kesepahaman di bidang standardisasi perdagangan, olah raga, dan penghentian penangkapan ikan ilegal.



