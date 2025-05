Kalah dengan Etnis Melayu, Lee Kuan Yew Sarankan Poligami

TEMPO.CO, Jakarta - Bapak Bangsa Singapura yang wafat pada Senin, 23 Maret 2015 ini, terkenal dengan sikap kontroversinya. Salah satunya menyarankan warga keturunan Cina berpoligami.



Ceritanya, pada Januari 1987 Lee menyoroti rendahnya angka kelahiran kelompok keturunan Cina di Singapura. Angkanya hanya 76,5 persen, sementara etnis Melayu mencapai 107 persen dan India 93 persen.



Lee yang berkuasa sejak 1959, menyebut keengganan lelaki Cina Singapura berpoligami menjadi penyebab kecilnya pertumbuhan populasi etnis Cina.



Di hadapan mahasiswa Universitas Nasional Singapura dia memberi contoh Perdana Menteri Jepang Kakuei Tanaka yang juga mendapat anak dari gundiknya. "Semakin banyak orang seperti Tanaka ada di Jepang, saya percaya semakin dinamislah masyarakat Jepang," ucap Lee yakin.



Kontan Lee diprotes banyak pihak, termasuk dari kelompok Aware (Association of Women for Action and Research) Singapura. Kelompok itu memperingati Lee adanya piagam wanita bahwa yang diperbolehkan melakukan poligami hanya pemeluk agama Islam. Begitu juga hukum perkawinan Singapura melarang non-muslim melakukan poligami.



Menurut statistik pemerintah, jumlah penduduk Singapura pada 2009 sebanyak 4,99 juta jiwa. Pada 2008, tingkat kelahiran total hanya 1,28 anak setiap wanita, terendah ketiga di dunia dan di bawah batas 2,1 yang dibutuhkan untuk mengganti populasi pada masa depan.



Menanggapi aneka protes, dia hanya menjawab enteng. "Saya tahu bagaimana mengajukan kebijakan tak populer dengan cara tertentu, sehingga menjelang pemilu rakyat menyadari itu perlu dan bermanfaat. Karena itu, mereka memilih kami lagi," ujarnya.



Evan/PDAT Sumber Diolah Tempo