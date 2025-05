TEMPO.CO, London - Kampanye Britania Raya untuk meninggalkan Uni Eropa terus-menerus mendapat bantuan dana dari beberapa pendonor, baik perusahaan maupun individu, dibandingkan dengan kampanye Britania Raya untuk tetap berada di Uni Eropa.



Laporan yang dirilis Selasa, 21 Juni 2016, oleh Komisi Pemilihan (EC) itu menunjukkan kampanye yang mendukung Brexit meningkat sebanyak 25 persen untuk donasi selama 13 Mei-9 Juni. Dana yang dikumpulkan untuk kampanye Brexit sejumlah £ 3.596.994 (Rp 70 miliar). Sedangkan untuk kampanye yang memilih tetap tinggal di Uni Eropa terkumpul dana £ 2.887.917 (Rp 56 miliar).



Komisi Pemilihan juga memasukkan data mengenai grup kampanye yang telah ditunjuk setiap gerakan tersebut. Grup yang telah ditunjuk, seperti The In Campaign Ltd (Britain Stronger in Europe) dan Vote Leave, melakukan pengeluaran terbesar dibandingkan grup-grup kampanye yang tidak resmi. Setiap grup juga mendapatkan donasi dari publik yang mencapai £ 60.000 (Rp 1,16 miliar).



Secara total, grup kampanye yang telah terdaftar melaporkan keuangannya sebanyak £ 27.388.793 (Rp 533 miliar) dalam bentuk donasi selama periode pelaporan yang dimulai pada 1 Februari.



