TEMPO.CO, Seoul -Armada perang Amerika Serikat yang dipimpin kapal induk USS Carl Vinson tiba di Korea Selatan. Kapal induk didampingi kapal selam Amerika Serikat, USS Michigan.



Bersamaan itu, Korea Utara merayakan ulang tahun ke-85 angkatan bersenjatanya hari Selasa, 25 April 2017. Perayaan ini akan ditandai dengan peluncuran sekaligus uji coba rudal dan senjata nuklir.



Ketegangan di Semenanjung Korea meningkat dalam beberapa pekan ini menyusul jual beli retorika kebencian antara AS dan Korea Utara.



Menurut laporan koran Korea Selatan, Chosun Ilbo, kapal selam bertenaga nuklir USS Michigan itu membawa 154 rudall permukaan Tomahawk dan 60 pasukan khusus serta kapal selam mini.



"Kehadiran armada perang AS di Semenanjung Korea ini sebagai ajang latihan sekaligus unjuk kekuatan," tulis BBC.



Cina, sekutu lama Korea Utara dalam perang 1950-1953, memperingatkan AS agar menahan diri untuk tidak melakukan serangan sepihak sebagaimana disampaikan duta besar AS untuk PBB, Nikki Haley.



Presiden Xi Jinping berbicara melalui telepon kepada Presiden Donald Trump, Selasa, untuk tidak mengambil aksi militer guna menurunkan ketegangan di Semenanjung Korea.



BBC | CHOIRUL AMINUDDIN