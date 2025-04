Kapal Induk Terbaru AS Ganti Nama Jadi Elon Musk

TEMPO.CO , Jakarta - Kapal induk Angkatan Laut AS terbaru yang awalnya akan diberi nama USS Enterprise berubah menjadi nama miliarder Elon Musk . Pemberian nama kapal induk AS ini berdasarkan perintah eksekutif yang dikeluarkan Selasa, 1 April 2025.

Berbeda dengan tradisi, ini akan menjadi kapal induk pertama yang diberi nama berdasarkan penasihat Gedung Putih yang sedang menjabat. Keputusan ini menyusul rancangan perintah bulan Februari yang berjudul "Make Shipbuilding Great Again," yang bertujuan untuk merevitalisasi produksi angkatan laut AS di tengah meningkatnya kekhawatiran atas perluasan armada Cina.

Penamaan Elon Musk sebagai kapal induk terjadi di tengah ancaman militer Cina yang diperkirakan akan mengungguli AS. Badan intelijen AS membocorkan bahwa militer Cina memiliki kemampuan untuk menyerang Amerika Serikat dengan senjata konvensional, membahayakan infrastruktur AS melalui serangan siber, dan menargetkan asetnya di luar angkasa, demikian menurut Penilaian Ancaman Tahunan oleh komunitas intelijen. Cina juga berupaya menggantikan Amerika Serikat sebagai kekuatan AI atau kecerdasan buatan teratas pada 2030.