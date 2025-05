TEMPO.CO, Shanghai - Kementerian Luar Negeri memastikan satu warga negara Indonesia menjadi korban insiden tenggelamnya kapal tongkang dalam pelayaran percobaan di Sungai Yangtze, Cina, Kamis, 15 Januari 2015.



"Konsulat Jenderal RI Shanghai mendapat info dari otoritas RRT (Republik Rakyat Tiongkok) bahwa ada satu WNI jadi korban. Pagi ini, pihak KJRI menuju lokasi," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Arrmanatha Nasir, kepada Tempo, Sabtu, 17 Januari 2015.



Kapal berbendera Singapura, JMS Delta, sedang dalam pengujian di Jingjiang, Kota Taizhou, Provinsi Jiangsu, sekitar pukul 15.00 Kamis lalu. Dalam kapal tersebut, terdapat 25 orang, termasuk pemilik kapal dan teknisi.



Berdasarkan informasi dari KJRI Shanghai, dari 25 orang tersebut, 3 orang selamat, 21 korban ditemukan telah meninggal dunia, dan satu lainnya masih hilang. KJRI Shanghai belum dapat memastikan nasib satu WNI karena proses identifikasi sedang berlangsung. Perwakilan KJRI Shanghai saat ini telah berada di lokasi insiden dan telah berbicara dengan adik korban.



Kapal sepanjang 30 meter dan berbobot 368 ton itu diproduksi Anhui Bengbu Shenzhou Machinery Co Ltd pada Oktober tahun lalu. Sembcorp Marine dalam siaran persnya memastikan kapal tunda yang tenggelam adalah salah satu kapal milik anak perusahaannya, Jurong Marine Services Pte Ltd. Tiga pegawainya berada di atas kapal yang nahas itu, salah satunya WNI.



"Sebuah kapal tongkang tenggelam saat uji coba di Jingjiang, Cina. Misi penyelamatan dan pencarian dilakukan bagi 3 pegawai: 2warga Singapura dan 1 warga Indonesia," kata Sembcorp Marine dalam pernyataan di laman resminya.



Perusahaan telah memberi tahu keluarga korban dan mengatur keberangkatan ke Shanghai. "Manajemen akan terus memberikan dukungan dan hiburan serta informasi terbaru dari misi pencarian kepada keluarga korban," kata Sembcorp Marine di situsnya, Jumat.



CHANNEL NEWS ASIA | XINHUA.NET | NATALIA SANTI





Berita Terpopuler:

Tunda Budi, Jokowi Hindari 3 Masalah Besar

Jokowi Pilih Budi Gunawan, Ahok: Orang Salah Paham

Abdee Slank Bicara Soal Artis dan Keputusan Jokowi

Jokowi Tunda Budi Gunawan, Ini Drama di Istana

Tunda Budi, Jokowi Atasi Desakan Kubu Megawati