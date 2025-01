Kapal Pembawa Carbon Capture Lintas Negara Pertama di Dunia Siap Berlayar

Gibran dan Mahfud MD Perdebatkan Carbon Capture and Storage, Greenpeace: Tidak Efektif Tangkal Emisi

Pada 1996 Norwegia membuat proyek perdana CCS yang dinamai Sleipner. Proyek ini memiliki kapasitas 0,9 metrik ton CO2 per tahun dengan nilai investasi sebesar USD92 miliar (Rp1.503 triliun). Lanjut pada 2008, Norwegia mengembangkan proyek CCS yang dinamai The Snohvit dengan investasi USD191 miliar (Rp3.120 triliun) berkapasitas 0,7 metrik ton CO2 per tahun.