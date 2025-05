Kartu Natal 2016 Presiden Obama Di Luar Tradisi Gedung Putih

TEMPO.CO, Washington -Presiden Amerika Serikat Barack Obama membuat gebrakan baru dalam tradisi Natal di Gedung Putih. Obama membuat kartu ucapan selamat merayakan Natal tahun 2016 dengan menampilkan foto dirinya bersama istrinya, Michelle Obama, dan dua anaknya, Sasha serta Malia.



Kartu Natal dengan disain foto keluarga presiden AS belum pernah terjadi. Biasanya kartu Natal Gedung Putih menggunakan disain seperti salju, benda atau hewan piaraan keluarga dikelilingi dengan pernak-pernik Natal.



Foto dalam kartu ucapan selamat Natal 2016, Presiden Obama mengenakan tuksedo dengan dasi kupu-kupu hitam. Michelle mengenakan gaun tanpa lengan yang didisain Jason Wu dan dua anaknya mengenakan gaun panjang karya disainer Naeem Khan yang masing-masing harganya US$20 ribu atau Rp 267 juta.



Foto itu, mengutip dari Mirror, 10 Desember 2016, diambil ketika Obama dan Michelle beserta dua putri mereka menghadiri makan malam kenegaraan menyambut Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau pada Maret lalu.



Menariknya, ini pertama kali bagi Sasha dan Malia menghadiri acara makan malam kenegaraan sejak ayah mereka menjadi Presiden AS selama 8 tahun.



Di balik kartu Natal Obama tahun ini terdapat pesan yang diberi Judul besar Happy Holidays. Isi pesan Natal Obama: Sebagai refleksi keluarga yang berbahagia selama bertahun-tahun dihabiskan di Gedung Putih, kami berterimakasih kepada teman-teman tentang apa yang kita telah buat, kegembiraan yang kita bagikan, dan kebaikan hati sebagai hadiah yang kami terima. Kami berharap Anda dan orang-orang yang Anda cintai berbahagia menyambut liburan dan tahun baru yang indah.



Di bawah pesan itu tertera tandangan tangan Obama, Michelle, Malia, Sasha, dan cap jari kedua anjing piaran mereka, Bo dan Sunny.



Kartu Natal Obama kemudian dikirimkan ke seluruh staf Gedung Putih dan sahabat Obama dan keluarganya.



Kartu Natal yang dikirim dari Gedung Putih pertama kali ada tahun 1927. Namun yang pertama kali menggunakan foto dirinya sebagai disain Kartu Natal adalah presiden Bill Clinton yang berfoto bersama istrinya Hillary Clinton tanpa anak maupun hewan piaraanya pada Natal tahun 1993. Sedangkan Obama memuat foto keluarga lengkap tandatangan mereka bersama dua anjing piarannya.

