Kartun Alat Kelamin untuk Anak Swedia, Ortu Geram

TEMPO.CO, Gothenburg - Kartun kembali menjadi sumber polemik. Kali ini di Swedia. Para orang tua di Swedia tengah geram dengan kehadiran kartun alat kelamin yang ditayangkan untuk anak-anak. Kartun berdurasi satu menit itu diproduksi Bacillakuten untuk Barnkanalen, saluran televisi untuk anak sejenis CBeebies.



Isinya, ilustrasi penis dan vagina tersenyum, melompat-lompat, dan menari dengan diiringi lagu. Lirik lagu kartun menggunakan kata-kata yang biasa digunakan anak-anak Swedia untuk menyebut alat kelamin. Penis dinamai Willie, berwarna biru dengan topi. Sedangkan vagina dinamai Snippan, berwarna kuning dengan bulu mata.



Lirik lagu itu di antaranya berbunyi, “Willie datang berlari. Dia tidak memakai celana.” Situs Daily Caller, pada Kamis, 15 Januari 2015, melansir, jumlah penonton video kartun ini mencapai 2,5 juta orang.



Merespons kartun ini, orang tua melontarkan komentar marah. “Anda keterlaluan! Anak-anak saya tidak akan pernah menonton ini lagi,” ujar salah satu orang tua, seperti ditulis Daily Caller. “Apa-apaan? Apakah ini seharusnya mendidik?” tutur orang tua lain, seperti dilaporkan The Guardian, 14 Januari 2015. Namun ada juga orang dewasa yang mendukung kartun tersebut. “Lagu yang menyenangkan. Video yang menyenangkan,” komentar seorang penonton, dilansir The Guardian.



Johan Holmstrom, penulis sekaligus penyanyi lagu kartun itu, menyayangkan orang tua yang tidak suka. “Saya menyesal ada orang tua yang kecewa. Video musik ini tidak berbahaya,” ujarnya. Adapun situs YouTube mengkategorikan video ini untuk dewasa, pemirsa berusia di atas 18 tahun.



DAILY CALLER | THE GUARDIAN | ATMI PERTIWI





Berita Lainnya:

Pendiri Charlie Hebdo Salahkan Redaktur yang Tewas

Kritik Charlie Hebdo, Paus: Jangan Hina Keyakinan

Pendukung ISIS Retas Akun FB Maskapai Korea Utara

Teror Guncang Belgia, Dua Terduga Teroris Tewas

Boko Haram Bikin Chad dan Kamerun Turun Tangan