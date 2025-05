TEMPO.CO, Jakarta - Malaysia dan Indonesia akan melakukan pembicaraan lebih lanjut perihal penanganan kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap di wilayah Indonesia. Menteri Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Malaysia Datuk Seri Wan Junaidi Tuanku Jaafar mengatakan sekitar 1,7 juta hektare lahan terbuka dan hutan di Sumatera dan Kalimantan terbakar.



Menurut Wan Junaidi, tidak mudah memadamkan api di hutan Sumatera dan Kalimantan karena Indonesia tengah mengalami musim kemarau panjang. "Untuk itu, Indonesia membutuhkan kami untuk mengatasi kebakaran hutan dan kabut asap," katanya, seperti dilansir dari Malaysia Insider, yang mengutip Bernama, Selasa, 27 Oktober 2015.



Wan Junaidi menyatakan dirinya akan segera bertolak ke Indonesia untuk membahas penanganan kebakaran hutan dan kabut asap. Ia akan bertemu dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar untuk menandatangani nota kesepahaman (MoU) Malaysia-Indonesia terkait dengan penanganan dampak kabut asap lintas batas. Seharusnya MoU itu sudah diteken tapi, karena kondisi kabut asap yang masih buruk, akhirnya Menteri Wan Junaidi menunda kedatangannya ke Indonesia.



Pada 11 Oktober lalu, Badan Penegakan Maritim Malaysia (MMEA) telah mengirimkan bantuan berupa pesawat Bombardier CL 415 dan helikopter AS 365 N3 Dauphin untuk membantu pemadaman api di wilayah Sumatera Selatan.



MMEA menggunakan pesawat Bombardier untuk melakukan water bombing dan helikopter AS 365 N3 Dauphin sebagai fire spotter. Selain itu, pesawat ini bisa diterbangkan pada siang dan malam hari serta memiliki kelebihan dapat memadamkan api dari udara dengan menggunakan teknik water bombing dengan menyangkutkan air secara water scooping.



Pesawat Bombardier ini dapat menyedot air hingga 6.137 liter dalam waktu 12 detik dari kawasaan air. Selain itu, Bombardier bisa diterbangkan hingga ketinggian 100 kaki dan dapat beroperasi hingga 7 jam per hari. Lebih dari 1 juta liter air sudah disebar dari pesawat ini di kawasan yang terbakar.



SETIAWAN ADIWIJAYA