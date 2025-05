Kebenaran Penembak Osama bin Laden, Diragukan

TEMPO.CO, Washington- Anggota US Navy Seal tergabung dalam Team Six Matt Bissonenette, penulis bestseller menulis tentang penembakan terhadap Osama bin Laden, akan mempublikasikan buku kedua. Buku ini berisi pengalaman menjadi anggota Navy Seal. Namun, Rob O'Neill, satu nama lagi muncul ke publik, mengklaim dirinya menembak Osama bin Laden.



Rob O'Neill, penembak yang tak disebutkan namanya (anonim) yang menjadi sumber di sejumlah artikel majalah sebagai orang yang mengarahkan tembakan fatal. Ia diwawancarai oleh kantor berita Fox News sebagai 'shooter' bulan lalu. Dia juga telah melakukan tur motivasi, memberikan seminar motivasi dan membuat banyak orang mengenalinya sebagai orang yang membunuh bin Laden.(Baca :Bocorkan Rahasia, Penembak Osama bin Laden Dihukum )



Polemik terjadi karena kedua orang mantan anggota SEAL ini bukan orang yang pertama menaiki tangga, lalu mengarahkan tembakan fatal. Duel narasi keduanya dapat ditangkap sebagai saling fitnah dan disfungsi ini telah mengguncang ikatan prajurit. Sebagai mantan prajurit, mereka melanggar kode etik di bawah lampu ketenaran.



"Dua orang berbeda menceritakan dua cerita berbeda dengan alasan berbeda," kata Matt Bissonnette saat wawancara dengan NBC News. Buku kedua dia, "No Hero", telah diluncurkan. "Apapun yang dia katakan, silakan. Saya tidak ingin ikut-campur," kata dia.



Kedua orang ini menghadapi caci-maki dari rekan sejawat. Keduanya kini menjalani penyelidikan terkait cerita heroik yang mereka sebarkan. Matt diperiksa terkait dengan beberapa informasi rahasia yang ia tulis dalam bukunya. Dia meminta maaf karena tidak menjalani legal review terhadap buku itu.



Akibat ulah kedua mantan Seal itu, pejabat Seal memberikan surat himbauan kepada seluruh anggota Seal. Dalam surat itu dituliskan anggota Seal harus menjunjung etika sebagai prajurit dengan tidak mencari ketenaran. Surat ini turun, menyusul penampilan keduanya di Fox yang saling klaim sebagai penembak Osama bin Laden.



Bissonnette, yang meninggalkan Navy Seal April 2012 adalah anggota Seal pertama dalam misi bin Laden yang keluar dari kesatuan untuk mengurusi bisnis. Pada 4 September 2012, ia mempublikasikan buku No Easy Day dengan menggunakan nama pena Mark Owen dan meraih banyak keuntungan dari penjualan buku untuk kegiatan amal. Bissonnette tak menyerahkan buku itu untuk direview oleh Departemen Ketahanan Amerika Serikat. Dia mengatakan, telah berkonsultasi sebelumnya dan diberikan saran bahwa, review itu tak diperlukan.(Baca : SEAL AS Mengaku Tembak Jidat Osama bin Laden)



Dalam ceritanya, Bissonnette menjelaskan dia berada dalam tim lapis kedua dan orang kedua di kamar bin Laden. Setelah seorang rekan menembak bin Laden, ia memberondong beberapa tembakan untuk membantu menghabisi target.



Apa yang diceritakan dalam bukunya berbeda dengan apa yang dikisahkan oleh O'Neill pada majalah Esquire pada tahun yang sama. Ia tak pernah memberi nama pada aktornya, ia hanya menyebut 'the shooter'. Paragraf pertama mengatakan, "Orang yang menembak dan membunuh Osama duduk di kursi rotan di halaman belakang, itu saya."



Dalam versi itu diceritakan O'Neill berada di tim kedua. Tim pertama, 'the point man', melihat seorang pria jangkung menjulurkan kepalanya keluar dari pintu kamar tidur di lantai tiga. Dia ditembak setidaknya satu tembakan. "Saya tidak berpikir tembakan itu tepat sasaran," kata O'Neill. "Dia pasti berpikir sudah mengenainya," kata dia.



O'Neill menceritakan ia menuju ke dalam ruangan sebagai ujung tombak, mendorong dua wanita keluar dari jala . O'Neill menembak bin Laden di wajah dan membunuhnya. Kedua cerita ini saling bertolak-belakang dan meragukan.



