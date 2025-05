Kedubes Belanda Gelar Konser, Padukan Musik Klasik dan Gamelan

Perbesar

Kedutaan Besar Kerajaan Belanda menghelat konser persahabatan Indonesia-Belanda di Pusat Kebudayaan Belanda Erasmus Huis, Jakarta Selatan, 3 Mei 2025. Pertunjukan bertajuk "Gong and the Four Noses" itu menampilkan grup asal Amsterdam, Oorken Ensemble, yang memadukan musik Barat dan gamelan Jawa. Tempo/Savero Aristia Wienanto