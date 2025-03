Kedubes Vietnam Gelar Konser Orkestra, Rayakan 70 Tahun Hubungan Diplomatik

Konser itu juga ditujukan untuk menyambut kunjungan Sekretaris Jenderal Komite Sentral Partai Komunis Vietnam, To Lam, yang pada Ahad siang tiba di Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta. To Lam diagendakan melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia pada 9-11 Maret 2025.

Para musisi ini membawakan beragam musik klasik dari Eropa hingga musik tradisional Indonesia dan Vietnam. Lagu Barat yang mereka bawakan di antaranya Orchestral Suite No. 2 for flute in B minor BWV1067 karya Johann Sebastian Bach; Grand Valse Brilliante Op.18 No.1 in E-Flat Major karya Chopin; dan Liebesfreud old Viennese Dance No. 1 karya Fritz Kreisler.