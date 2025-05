Kelompok Ini Mau Gulingkan Presiden Duterte Januari 2017

TEMPO.CO, Manila- Beberapa warga blasteran Filipina-Amerika Serikat yang tinggal di Amerika Serikat berencana menggulingkan Presiden Filipina Rodrigo Duterte dari jabatannya pada Januari 2017.



Dalam satu wawancara radio, Menteri Komunikasi Kepresidenan Filipina Martin Andanar mengatakan seorang anggota kabinet yang berada di New York, AS diberitahu bahwa beberapa warga Filipina-Amerika sedang merancang cara menjatuhkan Presiden Duterte dari jabatannya.



Andanar seperti dikutip dari GMANETWORK, 19 Januari 2016, mengatakan kelompok Filipina-Amerika ini tidak menerima begitu saja fakta Presiden Duterte meraih 91 suara dalam pemilihan presiden tahun lalu.



Andanar juga menyalahkan media atas pemberitaannya yang sampai ke luar negeri. "Jika semua berita anda tersebar secara internasional, itu tidak akan membantu," ujarnya.



Pernyataan Andanar ini disampaikan tiga hari setelah sejumlah jurnalis menerima undangan melalui pesan pendek untuk berkumpul di Monumen People Power di EDSA untuk menuntut PresiDEN Duterte mengundurkan diri dari jabatannya.



"Mari berkumpul, mari bersatu vs Duterte. Please hadiri demonstrasi hari ini di Edsa Monumen People Power dan mari kita menuntut pengunduran diriya. Ini akan jadi ujung tombak yang dilakukan oleh Gerakan Undur Diri Duterte, Magdalo dan para politikus lainnya. Tolong teruskan," begitu isi pesan pendek yang diterima media.



Menanggapi pesan pendek itu, Anandar meminta siapa saja yang mengetahui gerakan itu untuk segera menghubunginya. Gerakan ini dianggap sebagai rencana untuk menggoyang pemerintahan Duterte hasil pilihan rakyat Filipina.

