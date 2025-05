TEMPO.CO, Florida - Ayah dari Mercedes Marisol Flores, perempuan 26 tahun yang tewas dalam insiden penembakan di Orlando, Florida, mengampuni pelaku teror, Omar Mateen. "Saya memaafkan pembunuh putri saya. Saya tidak bisa hidup dengan kebencian yang begitu besar," kata Cesar Flores, laki-laki asal Guatemala.



"Saya ingin Anda (Omar Mateen) lebih peduli pada anak Anda. Lihatlah situasi yang saya alami. Marilah hidup dalam damai dan saling mengasihi," kata Flores seperti dilansir The Guardian, Senin, 13 Juni 2016.



Sambil menitikkan air mata, Flores mengatakan anak gadisnya sedang menempuh studi di Orlando Valencia Community College. "Mercedez, dia memiliki begitu banyak ide," kata Flores. Keluarga tersebut pindah ke Kota Florida Tengah, Davenport, dari New York sejak 2012.



Flores juga mengungkapkan bahwa putrinya telah meninggal bersama sahabatnya, Amanda Alvear, perempuan 25 tahun, seorang mahasiswa ilmu keperawatan yang tinggal di Davenport. "Dia seorang gadis yang bahagia sepanjang waktu, ia pekerja keras."



Saat ini, penyelidikan terhadap penembakan di Pulse Nightclub pada Ahad, 12 Juni 2016, sedang berlangsung. Pihak berwenang telah mengidentifikasi penembaknya, yakni Omar Mateen dari Port St. Lucie, Florida. Sebanyak 50 orang tewas dalam tragedi itu dan 53 orang lainnya terluka. Wali Kota Buddy Dyer telah menyatakan keadaan darurat di kota tersebut.



