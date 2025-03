Kementerian Pertahanan AS Janji Lanjutkan Serangan Sampai Houthi Menyerah

TEMPO.CO , Jakarta - Kementerian Pertahanan Amerika Serikat (AS) pada Minggu, 16 Maret 2025, memastikan akan mengejar anggota kelompok Houthi di Yaman hingga mereka berhenti menyerang kapal-kapal AS dan Israel yang melintasi Laut Merah

Pernyataan itu disampaikan setelah sehari sebelumnya AS melancarkan serangan mematikan ke Yaman dan Houthi memberikan sinyalemen akan melakukan pembalasan. Serangan udara AS itu, telah menewaskan setidaknya 53 orang dan tercatat sebagai operasi militer AS terbesar ke Timur Tengah sejak Presiden AS Donald Trump dilantik pada 20 Januari 2025.



Sumber di pemerintah AS mengatakan pada Reuters, serangan dari AS kemungkinan masih akan berlanjut sampai beberapa pekan ke depan.