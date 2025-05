Kenapa Bayi Kembar Ini Punya Ayah yang Berbeda?

TEMPO.CO, New Jersey - Hakim Pengadilan New Jersey, Amerika Serikat, baru-baru ini memutuskan bahwa sepasang bayi kembar telah dilahirkan dengan ayah yang berbeda. Kok bisa?



Keputusan itu keluar setelah seorang lelaki yang mengajukan gugatan kepada pengadilan dan pengadilan memerintahkan untuk melakukan tes DNA terhadap bayi kembar tersebut. Hasil tes sungguh mengejutkan, karena salah satu bayi ternyata memiliki DNA yang sama dengan sang ayah, tetapi tidak dengan yang satunya.



Hakim Sohail Mohammad mengungkapkan bahwa AS, pria itu, hampir pasti ayah dari salah satu anak kembar tersebut.



"Bayi-bayi itu telah lahir dari benih dua lelaki yang berbeda. Ini kasus yang jarang tetapi bukan tanpa preseden," kata Sohail seperti yang dilansir News.com.au pada Jumat, 8 Mei 2015. Baca juga: Ketika Manekin Telanjang Dianggap Undang Birahi di Aceh

Kasus tersebut berawal ketika sang ibu, TM, melahirkan bayi kembar perempuan pada Januari 2013 dan mengklaim AS sebagai ayah dari anak-anaknya.

Sebuah pertempuran hukum dimulai karena AS membantah dengan alasan bahwa hubungan badan mereka tidak pernah eksklusif. TM memang pernah mengaku tidur dengan pria lain pada minggu yang sama saat dia bercinta dengan AS.

Pengadilan pun memerintahkan tes DNA. Hasil yang tiba pada November 2014 mengejutkan kedua belah pihak. Dalam putusan yang dijatuhkan awal pekan ini, Hakim Sohail mengatakan hal itu mungkin bagi seorang wanita untuk memiliki dua telur yang dibuahi oleh dua orang yang berbeda jika dia berhubungan dengan baik selama siklus menstruasi yang sama. Baca juga: Wah, Aparat Pentagon AS Pakai Kartu Kredit Negara buat Mesum

Karl-Hanz Wurzinger, ahli DNA, bersaksi bahwa menurut penelitian, kejadian bayi kembar dengan ayah yang berbeda terjadi pada 1 dari setiap 13.000 kasus.

Hakim Sohail memerintahkan AS untuk membayar US$ 28 atau Rp 367.000 per minggu sebagai tunjangan untuk si kembar.

NEWS.COM.AU | YON DEMA

