Keren, Wali Kota Somersworth Berikrar Pakai Bahasa Indonesia

TEMPO.CO, Jakarta - "Aku berikrar setiap kepada bendera Amerika Serikat dan kepada Republik yang berbangsa satu, berdaulat, merdeka dan berkeadilan untuk semua."



Abigail Johan, pelajar sekolah menengah Somersworth membacakan ikrar itu dalam bahasa Indonesia. Sementara pelajar lain membacakan ikrar setia pelantikan Wali Kota Somersworth, New Hampshire, dalam, bahasa Inggris dan Perancis.



Kamis malam, 7 Januari 2016 berlangsung pelantikan Dana S Hilliard sebagai Wali Kota Somersworth. Ruangan City Hall Somersworth penuh sesak oleh warga yang ingin menyaksikan pengangkatan dan pengambilan sumpah Hilliard dan anggota Dewan Kota (DPRD) serta Dewan Pendidikan Kota.



"Ini pertama kalinya pembacaan ikrar setia pelantikan Wali Kota Somersworth dalam bahasa Indonesia," kata

Benny YP Siahaan, Konsul Penerangan, Sosial dan Budaya, Konsulat Jenderal RI New York, pada Sabtu, 9 Januari 2015.



Hilliard mengundang khusus Benny untuk hadir dalam acara pelantikan dirinya. Hilliard memang dekat dengan komunitas Indonesia di Somersworth yang berjumlah 500 orang. Dia berupaya agar ada pelajaran bahasa Indonesia di sekolah-sekolah di Somersworth.



Indonesia merupakan satu-satunya perwakilan negara asing yang hadir pada acara tersebut. "Beliau yang berinisiatif agar ikrar setia (pledge of allegiance) juga disampaikan dalam bahasa Indonesia," kata Benny. Kebanyakan warga Somersworth keturunan Perancis.



Benny mengakui terkejut dengan permintaan Hilliard yang terpilih kembali untuk periode kedua. Maklum di Somersworth banyak bermukim warga dari komunitas Amerika Latin (berbahasa Spanyol) dan India.



Dalam tiga tahun terakhir kerja sama antara Pemerintah Kota Somersworth, KJRI New York, komunitas Indonesia sangat erat dalam memajukan dan memperkenalkan Indonesia di kota Somersworth. Termasuk pengenalan bahasa Indonesia dan, pertunjukan seni budaya.



Setelah acara pelantikan, Wali Kota Somersworth Dana Hilliard meluangkan waktu berfoto dengan Benny dan warga Indonesia. Benny menyerahkan cinderamata berupa kemeja batik sebagai ucapan selamat.



Hilliard menyampaikan terima kasih dan berjanji memakai batik yang diberikan itu pada acara perayaan masyarakat (pesta rakyat) yang akan diselenggarakan Februari 2016.



Gubernur Negara Bagian New Hampshire Margareth Hassan yang hadir dalam acara pelantikan menyampaikan selamat atas terpilih kembalinya Hilliard. "Ini bukti suksesnya kepemimpinan pada periode sebelumnya," katanya.



Wali Kota Hilliard mengharapkan dukungan dan kerja sama semua pihak agar dapat menjalankan misi dan program memajukan Somersworth menjadi kota yang lebih baik.



Dia menegaskan bahwa kebersamaan, kerja sama serta toleransi merupakan kunci sukses untuk memajukan kota Somersworth.



UNTUNG WIDYANTO