TEMPO.CO, Brazilia - Sungguh nahas nasib pria asal Brasil ini. Alih-alih ingin memiliki otot layaknya tokoh komik idolanya, Hulk, dia justru nyaris kehilangan lengannya.



Romario Dos Santos Alves, 25 tahun, menggunakan jalan pintas untuk mendapatkan otot seperti Hulk. Namun, tindakan tersebut membuat Alvez menyesali tindakannya.



Semuanya berawal ketika Alves terobsesi dengan obat setelah pindah dari kampung halamannya ke Goiania di Brasil tiga tahun lalu.



Alvez mengatakan, "Saya melihat beberapa orang memiliki otot yang benar-benar besar di gym dan saya mulai berteman dengan mereka."



"Mereka memperkenalkan saya ke synthol dan saya tertarik dengan efek sari obat tersebut yang akhirnya membuat saya kehilangan kendali," ujar Alvez, seperti yang dilansir Asia One pada Sabtu, 9 Mei 2015.



Alvez memutuskan untuk menggunakan jenis jarum yang biasa digunakan untuk menggemukkan sapi. Binaragawan tersebut menyuntikkan minyak dan alkohol ke dalam lengannya untuk memompa otot bisep menjadi 63 cm.



Lengannya membengkak dan dia dijadikan sosok untuk menakut-nakuti anak-anak di kotanya Caldas Novas di negara bagian Goias.



Sebuah sumber mengatakan orang-orang mulai memanggilnya "raksasa" dan "hewan buas".



Suntikan mulai menyebabkan dia terus-menerus merasa kesakitan dan ia hampir mengalami gagal ginjal karena racun dalam isi suntikan tersebut.



Alvez nyaris gila ketika seorang dokter mengatakan kepadanya bahwa satu-satunya tindakan untuk menyembuhkan adalah dengan mengamputasi lengannya.



"Dokter mengatakan saya harus memotong otot saya, dengan cara mengamputasi lengan saya."



Beruntung bagi dia, tangannya tidak diamputasi. Dokter mengatakan bisa menghilangkan batu yang terbentuk di lengannya dengan cara yang aman.



Dr Alan Matarasso, ahli bedah plastik di New York, Amerika Serikat, mengatakan bahan kimia tersebut dapat menyebabkan dampak yang berbahaya atau bahkan mematikan.



Kini lengan Alvez secara perlahan mulai sembuh. Alvez pun tidak akan mengulangi kebodohannya lagi.



ASIA ONE | YON DEMA