Kisah Goenawan Mohamad Dijebak Lee Kuan Yew

TEMPO.CO, Jakarta - Sebagai satu dari dua wartawan yang pernah mewawancarai Perdana Menteri Pertama Singapura Lee Kuan Yew, jurnalis senior Goenawan Mohamad memiliki kenangan tersendiri dengan pendiri Negeri Singapura itu. Salah satunya soal jebakan saat wawancara Lee Kuan Yew tahun 1973. Wawancara itu dimuat dalam majalah mingguan Tempo edisi 26 Mei 1973.



Menurut Goenawan, situasi politik menjelang wawancara penuh tekanan. Saat itu menjelang kunjungan kenegaraan pertama Lee Kuan Yew ke Indonesia. "Hanya beberapa waktu setelah Singapura menggantung dua anggota KKO yang dikirim Indonesia untuk melakukan sabotase," ujar Goenawan Mohamad kepada Tempo, Senin, 23 Maret 2015.



Goenawan menjelaskan jebakan yang ia terima dari Lee Kuan Yew adalah bagaimana pertanyaan-pertanyaannya akan dijawab kemudian dimuat dalam majalah Tempo. Ternyata, Lee Kuan Yew meminta hasil wawancara dibuat off the record dan Tempo hanya boleh memuat jawaban tertulis yang sudah disiapkan pemerintah Singapura.



"Sebelum bertemu dengan Lee, saya diminta menyerahkan daftar pertanyaan tertulis. Saya penuhi dengan dugaan akan jadi bahan wawancara, ternyata dijadikan bahan jawaban tertulis," ujarnya.



Goenawan mengaku kesal saat itu, merasa terjebak. Namun, kata Goenawan, dia juga tidak bisa menolak. Alhasil, jawaban tertulis itulah yang kemudian dimuat dalam majalah Tempo edisi 26 Mei 1973. "Tentu saja isinya tidak hidup, formal, dan kaku. Mungkin itu cara Lee mengendalikan informasi. Sampai hari ini, pers Singapura memang belum semerdeka Indonesia," kata Goenawan.



Meski begitu, Goenawan tetap bertemu dan mewawancarai Lee. Pertemuan dan wawancara dilakukan di ruang sidang menteri di kantor Perdana Menteri, Istana Negara Singapura. Sosok Lee Kuan Yew yang bertubuh jangkung, di atas 170 sentimeter, muncul dari pintu lift di pojok ruang sidang yang tertutup dan bersih.



Lee Kuan Yew kemudian melangkah mendekati Goenawan Mohamad yang berdiri di dekat meja oval besar yang kosong untuk berjabat tangan. Ia menatap tajam wartawan Indonesia ini. Selama wawancara itu, banyak percakapan off the record. Juga curhat Lee Kuan Yew tentang kondisi negaranya, Singapura.



ISTMAN M.P.