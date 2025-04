TEMPO.CO, Houston - Ganasnya badai Harvey yang disebut sebagai badai paling kuat selama 50 tahun terakhir dan menerjang sejumlah wilayah di Negara Bagian Texas, Amerika Serikat, mencatat sejumlah kisah, termasuk kisah heroik dua kru televisi setempat yang membantu seorang sopir truk, yang terjebak banjir setinggi 3 meter.



Seperti dilansir The Washington Post, Senin, 28 Agustus 2017, reporter Brandi Smith dan kamerawan Mario Sandoval dari stasiun televisi KHOU 11 News menjadi satu-satunya tim televisi yang melakukan siaran langsung dari seputar lokasi banjir bandang akibat badai Harvey di sekitar Kota Houston pada Ahad pagi.



Setelah meliput selama setengah jam dari Jalan Beltway 8 dan jalan tol Hardy, mereka baru menyadari ada seorang sopir truk terjebak di dalam kendaraannya. Sedangkan truk itu mulai terendam banjir setinggi 3 meter.



Smith pun langsung memanggil dua wakil sherif County Harris yang tengah melintas dengan kapal motor untuk menyelamatkan sang sopir.



“Pak, tolong ada sopir terjebak di dalam truknya,” kata Smith dengan suara bergetar kepada kedua aparat.



Proses evakuasi sopir yang hanya disebut bernama Robert ini pun ditayangkan secara langsung oleh kru KHOU 11 News.



“Terima kasih untuk kedua polisi yang bersedia mengorbankan nyawa mereka dalam banjir setinggi ini. Aku yakin sang sopir pun sudah sangat basah, kedinginan, dan ketakutan,” ujarnya dalam siaran langsung.



Sang sopir pun berhasil diselamatkan kedua polisi. “Terima kasih Tuhan. Berkat kalian saya dapat tertolong,” tutur Robert dengan emosional kepada kedua kru televisi tersebut.



Penyelamatan terhadap Robert menjadi satu dari ratusan aksi tim penyelamat pada Ahad lalu di sekitar Houston akibat badai Harvey.



Meski begitu, enam warga dilaporkan tewas dan ribuan orang kini harus mengungsi akibat banjir yang sangat tinggi. Hujan deras yang diprediksi akibat badai Harvey akan terus mengguyur Teluk Texas paling cepat hingga Rabu mendatang.



THE DAILY BEAST | THE TELEGRAPH | SITA PLANASARI AQUADINI