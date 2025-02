Komentar Dubes Vietnam soal Penyelesaian Krisis Myanmar

Adapun 5 poin konsensus yang diunggah di laman resmi ASEAN sebagai berikut:

1. Kekerasan harus segera dihentikan di Myanmar dan semua pihak harus menahan diri sepenuhnya;

2. Dialog konstruktif di antara semua pihak terkait harus segera dimulai untuk mencari solusi damai bagi kepentingan rakyat;

3. Utusan khusus Ketua ASEAN akan memfasilitasi mediasi proses dialog, dengan bantuan Sekretaris Jenderal ASEAN;

4. ASEAN akan memberikan bantuan kemanusiaan melalui The ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on disaster management (AHA Centre); dan

5. Utusan khusus dan delegasi akan mengunjungi Myanmar untuk bertemu dengan semua pihak terkait.