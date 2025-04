Korea Selatan Tak Akan Melawan Kebijakan Tarif Trump

"Kami tidak akan menempuh jalan itu," kata Presiden Han seperti dikutip CNN pada Selasa ketika ditanya apakah Korsel akan bergabung dengan negara lain, seperti Jepang atau Cina, untuk melawan tarif AS.

Negara demokrasi Asia dan sekutu lama AS itu menghadapi tarif 25 persen sebagai bagian dari penerapan tarif global Trump pekan ini. Hal ini dapat menghantam ekonomi yang dipimpin ekspor yang memenuhi rumah-rumah dan jalan-jalan Amerika dengan merek-merek seperti Samsung, LG, dan Hyundai, serta menaikkan biaya barang-barang tersebut bagi konsumen.

Han, yang mengambil alih peran tersebut setelah pendahulunya digulingkan karena krisis darurat militer, mengatakan Korea Selatan "jelas ingin bernegosiasi" dengan AS dan memuji "aliansi yang sangat kuat" kedua negara itu.

Ketika ditanya apakah Korea Selatan akan bersatu dengan negara-negara lain seperti Jepang atau Cina untuk melawan tarif AS, jawabannya jelas: "Kami tidak akan mengambil jalan itu."

Hanya beberapa jam setelah berbicara dengan CNN, Han berbicara dengan Trump melalui telepon. Seperti dilansir The New York Post, pembicaraab telepon itu digambarkan oleh presiden AS tersebut sebagai "panggilan yang hebat" dalam sebuah posting di Truth Social.