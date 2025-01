Korea Utara Diduga Uji Coba Rudal Berbahan Bakar Solild

Baca: Prajurit Korea Utara Berhasil Membelot ke Korea Selatan

Eksperimen ini, menurut sumber militer yang dikutip secara anonim, dilakukan pada periode antara 15 -- 21 Oktober 2017. Ini diketahui dari foto-foto satelit, yang aktif memfoto berbagai lokasi uji coba nuklir Korea Utara. Foto-foto ini lalu dianalisi oleh lembaga 38 North of the US-Korea Institute di Johns Hopkins School of Advanced International Studies.