Perhelatan akbar industri film Amerika Serikat, Academy Award atau yang dikenal denagn Oscar, 2017 kembali menarik minat dunia.



Namun, selain film serta pakaian mewah para bintang yang hadir, sebentuk pita biru menyedot perhatian banyak pihak.



Seperti dilansir TIME, Senin 27 Februari 2017, sejumlah selebritis seperti aktris Ruth Negga, sineas film Moonlight, Barry Jenkins, hingga supermodel Karlie Kloss menarik menjadi perhatian karena memasang pita biru tersebut pada gaun dan setelan mereka.



Negga, nominee Aktris Terbaik dalam film Loving, mengenakan gaun merah buatan desainer Valentino ditemani pita biru ini.



“Ini adalah perhiasan yang tidak akan saya tinggalkan,” tulis aktris keturunan Irlandia-Etiopia dalam akun Instagramnya.



Adapun Kloss—super model yang kini tengah berkencan dengan Joshua Kushner, saudara dari suami Ivanka Trump—mengenakan pita biru I bagian pinggul dalam balutan gaun putih rancangan Stella McCartney.



Popularitas pita biru ini mencorong karena digunakan untuk mendukung organisasi American Civil Liberties Union atau kelompok Pendukung Kebebasan Hak Sipil Amerika Serikat.



“Dukungan para selebritis terhadap ACLU sangat spektakuler. Suara mereka sangat penting dalam perjuangan kami melindungi Konstitusi dan keadilan bagi seluruh orang di Amerika, dari mana pun asalnya,” ujar Anthony D. Romero, Direktur ACLU kepada Vanity Fair.



Dukungan terhadap ACLU dan organisasi sejenis meningkat pesat di Negeri Abang Sam, sejak mereka melawan perintah Presiden Donald Trump yang melarang warga dan pengungsi dari tujuh negara mayoritas Muslim masuk ke AS.



Sejak berseteru dengan Trump, laman People melaporkan donasi terhadap ACLU mencapai US$ 25 juta hanya dalam beberapa hari.



THE INDEPENDENT | TIME | THE VANITY FAIR | SITA PLANASARI AQUADINI