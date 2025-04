Kunjungi Anak di New York, Obama Disambut Hangat Warga

TEMPO.CO, New York—Tak lagi menjabat sebagai orang nomor satu di Amerika Serikat, tak membuat pamor Barack Obama surut.



Seperti dilansir laman Bustle, Ahad 26 Februari 2017, warga New York nampak antusias menyambut kehadiran Obama bersama putri sulungnya, Malia, seusai menghadiri pemutaran teater bertajuk The Price di Broadway pada Jumat malam waktu setempat.



Kunjungan Obama saat menengok Malia yang tengah magang di The Weinstein Company, perusahaan seni New York, mendapat sambutan antusias dari warga dan netizen.



The Roundabout Theatre Company, produser pertunjukkan yang ditonton Obama dan Malia, mengunggah foto keduanya berpose bersama para aktor seperti Mark Ruffalo dan Danny DeVito yang membintangi acara malam itu.



“Kami sangat bangga Presiden @barackobama menghadiri pertunjukkan #ThePriceBway!"



Kehadiran ayah dan anak dalam pertunjukkan teater ini semula tidak terdeteksi penonton lain, sebab mereka baru datang setelah pertunjukkan dimulai. Seorang penonton mengaku sempat kesal terhadap kehadiran penonton yang terlambat ini.



“Setelah mengetahui identitas mereka, rasa sebal saya langsung lenyap berganti gembira,” kata sang penonton kepada The New York Times.



Kegembiraan menyambut kehadiran Obama di The Big Apple juga terjadi pada Kamis malam.



Sejumlah pengunjung restoran Italia, Emilio’s Ballato di kawasan Soho, pada Kamis malam mengunggah foto Obama yang tengah menikmati makan malam berdua dengan Malia.



Dalam foto tersebut, ayah dan anak ini berbagi tiramisu, makanan pencuci mulut favorit di restoran legendaris tersebut.



Pemilik restoran, Emilio Vitolo, kemudian membagikan foto dirinya bersama Obama dan Malia dalam akun Instagramnya.



“Kami sangat bangga menyajikan makana bagi mantan presiden Barack Obama di Ballatos,” Vitolo menulis.



Selama delapan tahun menjabat sebagai presiden Amerika Serikat, Obama selalu meluangkan waktu bagi kedua putrinya, Malia dan Sasha.



Ia bahkan pernah menolak membacakan pidato dalam upacara kelulusan Malia, agar dapat menikmati momen indah itu bersama keluarga.



BUSTLE | EW | ABC NEWS | SITA PLANASARI AQUADINI