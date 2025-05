TEMPO.CO, Singapura - Istri Perdana Menteri Singapura Lee Hsei Loong berhasil mencuri perhatian saat menemani suaminya dalam kunjungan persahabatan 50 tahun Singapura-Amerika Serikat di Gedung Putih pekan ini. Selain gaun anggun yang ia kenakan, perhatian publik justru tercurah pada tas tangan berwarna biru yang dibawa Ho Ching.



Tas itu murah bagi seorang istri perdana menteri. Dijual dengan harga 14,80 dolar Singapura, atau setara Rp 145 ribu, tas tersebut bermotif dinosaurus berwarna putih. Seperti dilansir laman Channel News Asia pada Kamis, 4 Agustus 2016, Ho membawa tas tersebut saat bertemu Presiden Amerika Serikat Barack Obama dan Ibu Negara Michelle Obama.



Yang menarik dari tas tersebut adalah merupakan hasil karya oleh siswa autis dari Pathlight School, Seetoh Sheng Jie. Tas ini dijual secara online di situs The Art Faculty dengan nama Denim Pouch-Dino.



Wakil Kepala Sekolah dan Ketua Program Pembangunan Artist di Pathlight School, Loy Sheau Mei, mengatakan mereka terkejut dan senang setelah istri PM itu memilih membawa tas tersebut dalam kunjungan resminya ke Amerika Serikat.



"Ini memberikan penghargaan besar kepada seniman di Artist Development Programme (ADP) dan The Art Faculty," kata Loy seperti dikutip The Strait Time Singapore. The Art Faculty adalah bagian dari Program Pembangunan Artist Pathlight yang telah diluncurkan pada 2011 untuk mendorong siswa autis yang memiliki kemampuan seni.



Ho Ching adalah penasihat Pusat Sumber Autisme yang didirikan Pathlight dan pelindung Autism Society Singapura. Ia membeli tas itu dalam program A Walk Very Special yang diadakan Sabtu lalu untuk mengumpulkan dana bagi layanan dukungan autisme.



