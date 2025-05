Kunjungi Vietnam, Obama Nongkrong di Warung Pinggir Jalan

TEMPO.CO, Hanoi - Presiden Amerika Serikat Barack Obama menikmati makan malam di satu rumah makan di pinggiran jalan kota Hanoi, Vietnam. Obama ditemani oleh seorang chef, Anthony Bourdain. Aksi Obama ini membuat pemilik restoran, Nguyen Thi Lien, tertegun melihatnya.



Presiden AS itu menyelinap pergi di sela kesibukannya dalam rangka kunjungan resmi ke Vietnam. Kunjungan ke rumah makan itu dilakukan pada Senin malam. Sementara Bourdain dikenal sebagai kritikus makan yang mengelola acara perjalanan kuliner tersembunyi di seluruh dunia.



Bourdain mengunggah gambar makan malamnya bersama Obama dalam laman Instagramnya, @anthonybourdain. Dalam gambar tersebut terlihat dua orang itu duduk di bangku plastik, yang umum ditemui di restoran pinggir jalan Vietnam. Obama terlihat menggenggam sebotol Hanoi Beer di tangan kanannya.



Satu di antara pengunjung tersebut, memakai topi bisbol bergaya Amerika berwarna hitam. Hampir semua pengunnjung terlihat cuek dengan kehadiran Obama. “Total biaya Bun Cha makan malam dengan Presiden: US$ 6.00. Aku yang mengambil tagihan,” ucap Bourdain dalam twitnya.



Hal ini mengejutkan pemilik restoran bernama Nguyen Thi Lien, 54 tahun. Nguyen mengaku terkejut saat Obama berjalan masuk ke dalam restorannya, menarik bangku plastik, serta menghirup kelezatan Bun Cha, masakan daging cincang yang dipanggang dan dihidangkan dengan kuah.



Nguyen sebenarnya mengetahui ada kru televisi asing di jalan-jalan sekitar restorannya. Namun, ia tak mengetahui akan ada tamu istimewa masuk ke restorannya. “Kehadirannya di restoran kami adalah kejutan besar bagi seluruh keluarga saya, yang tidak pernah bisa dibayangkan, bahkan dalam mimpi kami,” ucap Nguyen.



Nguyen merasa menyesal bahwa ia tidak mengabadikan momen tersebut, dengan berpose dengan Obama. “Obama itu baik, tersenyum, ceria,” kata Nguyen.



US Secret Service dan polisi setempat menutup jalan-jalan sekitar restoran Bun Cha Huong Lien, Senin malam. Kerumunan masyarakat juga berkumpul di luar restoran, dan bersorak keluar saat Obama keluar dari restoran.



Obama yang dikelilingi pengawal, berhenti sejenak untuk menyambut penduduk setempat yang bersemangat. Banyak di antara mereka menangkap momen tersebut melalui ponselnya, sebelum Obama pergi dengan limusinnya.



DIKO OKTARA | THE GUARDIAN