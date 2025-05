Lady Gaga Tampil Berkelas di Grammy Awards 2015

TEMPO.CO, JLos Angeles - Penyanyi lawas Tony Bennett menggandeng penyanyi nyentrik Lady Gaga saat tampil di panggung Grammy Awards ke-57 tahun ini. Menyanyikan lagu Cheek to Cheek, musikus beda generasi itu berhasil menghangatkan suasana Grammy.



Jika di Grammy sebelumnya Gaga tampil ajaib dan membuat dahi berkerut, dalam penampilannya hari ini ia tampak berkelas dan santun. Cheek to Cheek merupakan judul lagu dari album duet Bennett dan Gaga yang berjudul serupa.



Album yang juga menang Grammys tahun ini dalam kategori vokal pop tradisional terbaik itu berhasil menduduki peringkat pertama dalam Billboard 200 saat debut. Penghargaan tersebut menjadi penghargaan Grammy keenam untuk Lady Gaga.



Sementara Bennett telah mencatatkan 17 penghargaan Grammys, termasuk penghargaan lifetime achievement pada tahun 2001. Bennett dan Gaga bertemu untuk yang pertama kalinya di sebuah panggung di New York pada tahun 2011.



Mereka lalu merekam lagu The Lady Is a Tramp hingga kemudian melanjutkan proyek jazz-nya sampai saat ini. Keinginan mereka bekerja sama ialah untuk mengenalkan musik jazz kepada generasi baru.



CNN | WINONA AMANDA