TEMPO.CO, Manhattan - Sebuah ledakan mengguncang jalanan dekat Chelsea, Manhattan, New York, Sabtu malam lalu waktu setempat, 17 September 2016. Dilansir Times, ledakan itu mengakibatkan 25 orang luka-luka.



Daniel Yount, 34 tahun, mengatakan ia sedang berada di atap bangunan di 25th Street and Sixth Avenue bersama teman-temannya saat ledakan itu terjadi. Ia mengatakan saat itu terdengar ledakan yang sangat kuat. "Kami terkejut," kata dia seperti dikutip dari New York Times.



Masih belum jelas apa penyebab ledakan tersebut. Ledakan dilaporkan terjadi pukul 20.30 waktu setempat. Petugas pemadam kebakaran dan polisi segera datang dan mencari adanya kemungkinan bahan peledak lain di sekitar lokasi.



Ledakan itu menghancurkan jendela pada bangunan lima lantai. "Puing-puingnya bertebaran di jalanan," kata seorang penegak hukum.



Bangunan lima lantai itu terletak di antara gereja dan apartemen yang sedang direnovasi. Puing-puing ledakan bangunan itu tak hanya bertebaran di jalanan, tapi juga mengenai kendaraan seperti taksi dan mobil Uber.



TIMES | NEW YORK TIMES | MAYA AYU