Lee Kuan Yew Curhat ke Goenawan Mohamad Soal Suksesi

TEMPO.CO, Jakarta - Goenawan Mohamad, jurnalis senior dari Tempo adalah satu dari sekian wartawan Indonesia yang pernah mewawancarai Perdana Menteri Pertama Singapura Lee Kuan Yew. Budayawan yang juga mantan Pemimpin Redaksi Majalah Tempo itu punya kenangan khusus saat bertemu dan wawancara Lee Kuan Yew tahun 1973 yang kemudian dimuat dalam wawancara khusus di majalah mingguan Tempo, edisi 26 Mei 1973.



Pertemuan dan wawancara dilakukan di ruang sidang Menteri di kantor Perdana Menteri, Istana Negara Singapura. Sosok Lee Kuan Yew yang bertubuh jangkung di atas 170 sentimeter, muncul dari pintu lift di pojok ruang sidang yang tertutup dan bersih.



Lee Kuan Yew kemudian melangkah mendekati Goenawan Mohamad yang berdiri di dekat meja oval besar yang kosong untuk berjabat tangan. Ia menatap tajam wartawan Indonesia ini. Selama wawancara itu, banyak percakapan off the record. Juga curhat Lee Kuan Yew, tentang kondisi negaranya, Singapura.



"Lee Kuan Yew curhat soal kurangnya minat generasi muda Singapura untuk bekerja di bidang politik," kata Goenawan dalam percakapannya dengan Tempo mengenang pertemuannya hari itu, Senin malam, 23 Maret 2015.



Menurut Goenawan, Lee Kuan Yew cemas, kurangnya minat warga Singapura akan politik bisa mengganggu regenerasi pimpinan di Singapura. Padahal, hal itu diperlukan demi masa depan Singapura. Goenawan pun mengakui ucapan Lee ada benarnya dan membuatnya terpikir soal masa pemerintahan Presiden Soeharto kala itu.



"Kata-katanya selalu saya ingat. Bagi sebuah sebuah pemerintahan yang lama duduk dalam kekuasaan dan sukses, generasi muda yang mau bergabung umumnya yang ingin cepat enak," kata Goenawan menirukan ucapan Lee Kuan Yew kala itu.



Goenawan menambahkan, curhat Lee itu ia dapatkan seusai dirinya dengan terpaksa menerima syarat interview off the record dengan Lee Kuan Yew. Goenawan berkata, dirinya mencoba berbicara dengan Lee tidak sebagai wartawan kala itu tapi lebih sebagai orang yang inginkan gencatan antara Indonesia dan Singapura.



Saat itu, hubungan Indonesia dan Singapura lagi tak sehat karena kasus Usman Harun. "Konfrontasi antara Indonesia vs Malaysia dan Singapura tak menguntungkan siapa pun, bahkan memacu perlombaan senjata dan penguatan militer," ujarnya.



ISTMAN M.P.