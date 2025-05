TEMPO.CO, London - “Good day old chap. ‘Tis a fine time to be from old Blighty”. Demikianlah contoh penggunaan kosakata dengan logat kental Inggris (British). Jika diterjemahkan, kalimat itu berarti, “Halo kawan. Ini saat yang baik untuk menjadi orang Inggris”.



Baru-baru ini sebuah survei menobatkan logat Inggris sebagai logat paling atraktif atau menarik di dunia. Survei bertajuk The Time Out Global Dating tersebut dilakukan pada sebelas ribu orang di 24 kota di dunia.



Bunyi sengau logat Inggris memuncaki peringkat, mengalahkan logat Amerika, Irlandia, dan Italia. Bahkan, logat Inggris mengalahkan logat Prancis yang kerap disebut seduktif dan seksi, atau dihubungkan dengan rangsangan. Logat Prancis hanya menduduki posisi lima.



Meski demikian Prancis masih boleh bangga karena, masih menurut survei ini, Paris dinyatakan sebagai kota dengan pemandangan terbaik untuk kencan. Tak heran Paris dijuluki Kota Cinta.



Sementara, kata survei itu, kota terbaik untuk para lajang adalah Sydney. Sebanyak 31 persen penduduk kota itu menyatakan diri bangga menjadi lajang. Sebaliknya, jomblo merana ada di Kota New York. Hampir setengah peserta survei dari kota Big Apple mengaku sedih men-jomblo.



METRO | ATMI PERTIWI