Lorong Stasiun Kereta di London Mendadak Penuh Gambar Kucing

TEMPO.CO, London- Pelanggan kereta listrik bawah tanah di London, Inggris kaget bercampur gembira menyaksikan suasana berbeda saat melewati lorong tabung menuju ke peron kereta di stasiun kereta Clapham. Berbagai iklan yang berada di sepanjang sisi lorong menghilang dan berganti dengan gambar kucing-kucing lucu.



Ide mengubah suasana lorong tabung menuju stasiun Clapham datang dari sekelompok orang pecinta kucing. Mereka mendekorasi ulang seluruh stasiun yang terletak di selatan London tersebut dengan mengganti gambar papan iklan dengan gambar kucing.



Kelompok yang menamakan dirinya, Citizens Advertaising Takeover Service atau yang disingkat CATS. Hampir 68 papan iklan di sepanjang lorong stasiun dengan gambar yang menampilkan kucing liar dari dua badan amal penyelamatan, Battersea Dogs and Cats Home dan Cats Protection.



Selain menampilkan kucing yang ditampung di kedua badan amal tersebut, CATS juga menampilkan gambar kucing warga London yang ingin dipajang di lorong stasiun Clapham dengan membayar sejumlah uang.



Belakangan, ada yang datang jauh-jauh dari Amerika Serikat hanya untuk melihat wajah kucingnya terpampang di papan iklan yang berlatarkan lampu neon. Untuk gambar kucing yang dikirim oleh anggota masyarakat, dikenakan biaya 100 pound sterling. Tujuannya untuk membuat hewan peliharaan mereka terkenal.



"Kami berharap orang akan menikmati ketika berada di stasiun dan mungkin berpikir sedikit berbeda tentang dunia di sekitar mereka," kata James Turner, salah satu anggota CATS.



Sebanyak 30 relawan tergabung dalam proyek tersebut dan membutuhkan waktu sekitar enam bulan untuk memulainya.



Ide CATS menarik minat orang-orang yang melintas di lorong stasiun Clapham. Mereka tersenyum bahkan berselfie ria dengan latar belakang foto kucing-kucing lucu.



CATS membuat ide memajang foto-foto kucing di sisi lorong stasiun ternyata untuk mengumpulkan dana bagi pemeliharaan hewan liar di tempat penampungan. Seperti yang dilansir Independent pada 13 September 2016, berkat ide kreatif CATS, telah terkumpul dana sekitar 20 ribu pound sterling atau sekitar Rp 347,4 juta. Uang ini akan diserahkan ke tempat penampungan kucing dan anjing, Battersea Dogs and Cats Home dan Cats Protection.



Battersea Dogs and Cats Home dan Cats Protection menyelamatkan hingga 3 ribu kucing setiap tahunnya. Ini tentunya membutuhkan dana yang tidak sedikit untuk merawatnya.



Mereka mengharapkan dengan kampanye tersebut, akan membuat orang lebih banyak lagi mengunjungi pusat penampungan untuk sekedar memberikan sumbangan atau bahkan mengadopsi kucing disana.

