Lucunya, Ini Dia Kemiripan Pangeran William dan George

TEMPO.CO , London:Pangeran William dan anaknya, Pangeran George Alexander Louis, ternyata memiliki banyak kesamaan di masa kecilnya. Pangeran William dalam sebuah kesempatan wawancara mengatakan putra sulungnya itu sebagai 'little monkey' karena kenakalannya.



Pangeran George, memiliki kebiasaan membuka dan membanting pintu, seperti bocah pada umumnya. Karena rasa ingin tahunya yang tinggi pula seluruh benda berharga harus dijauhkan dari jangkauan sang balita calon pewaris takhta Kerajaan Inggris ini. Pernah seorang tamu meninggalkan tasnya dalam keadaan terbuka, dan seketika George mengambilnya lalu menuangkan isi tas ke lantai.



Di New Zealand tahun lalu, George menunjukkan kejahilannya ketika mengunjungi playgrup berisi sepuluh balita yang seumuran. George merampas mainan yang dipegang balita lainnya, membuatnya menangis dan akhirnya dijuluki 'jagoan' oleh warga setempat. Ulah George seperti ini yang kemudian membuat ayahnya menjuluki dia 'little monkey'.



Tetapi, dilansir dari Dailymail, kenakalan George rupanya menurun dari ayahnya. Hal itu tercermin dari ekspresi beberapa foto yang diabadikan oleh fotografer di beberapa acara istana.



Foto pertama, Pangeran Wiliam yang saat itu berusia empat tahun memasang muka masam dan geram karena bosan menonton ayahnya, Pangeran Charles, bermain polo. Ternyata, George juga memasang muka sama seperti ayahnya waktu menghadiri pembaptisan Charlotte.



Foto kedua, Pangeran William sedang marah dan meronta-ronta terpaksa ditenangkan oleh Pangeran Charles dan Putri Diana. Beberapa foto lainnya memperlihatkan Pangeran William yang mencoba memegang bokong gurunya, menjulurkan lidahnya pada seorang gadis, dan bergulat dengan rekannya.



Namun, ada foto lainnya yang menunjukkan persamaan pose keduanya di depan kamera. Saat pembaptisan Charlotte, Pangeran George memainkan rambutnya dengan pose yang persis sama dengan pose Pangeran William memainkan rambutnya saat balita.



