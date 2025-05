Madonna Kecewa Wanita AS Pilih Trump, Ini Kritik Pedasnya

TEMPO.CO, New York – Ratu pop dunia, Madonna, kecewa dan menumpahkan kesalahan kepada perempuan Amerika Serikat atas kekalahan Hillary Clinton dalam pemilihan Presiden AS, 8 November 2016. Menurut dia, perempuan AS memiliki “ketidakmampuan yang mengakar dari adat-istiadatnya” untuk menerima perempuan sebagai presiden.



Madonna menyebutkan, persentase perempuan AS lebih banyak memilih Donald Trump, yang justru melakukan berbagai serangan seksual terhadap perempuan dengan keangkuhannya, dan tanpa dijatuhi hukuman (impunity).



Baca:

Peraih Hadiah Nobel dari Tunisia: Akhiri Konflik Melalui Dialog

Perangi Narkoba, Presiden Duterte Bahagia Dipuji Trump

Balas Kunjungan Obama, Abe Akan Kunjungi Pearl Harbour



Dengan demikian, Madonna mengatakan dirinya melihat kenyataan bahwa perempuan membenci perempuan dilatari kecemburuan dan ketidakmampuan yang berasal dari adat-istiadatnya.



“Perempuan membenci perempuan. Itu yang saya pikirkan. Sifat wanita untuk tidak mendukung perempuan. Ini sangat menyedihkan. Pria saling melindungi, tapi perempuan melindungi lelaki mereka dan anak-anak,” kata Madonna dalam sebuah wawancara dengan majalah Billboard yang diterbitkan Senin, 5 Desember 2016.



Mengutip Channel News Asia, Madonna, yang meraih penghargaan Woman of the Year dari Billboard dan penganugerahannya dilakukan di New York—tiga hari kemudian acara itu ditayangkan di jaringan kabel Lifetime—mencermati sifat perempuan yang lebih fokus ke dalam dan lelaki lebih bersifat ke luar. Selain itu, iri hati menjadi penyebab perempuan kurang mendukung pemimpin yang datang dari kaumnya.



“Banyak yang dilakukan dengan sikap iri dan beberapa oleh ketidakmampuan adat untuk menerima bahwa seseorang dari mereka mampu memimpin bangsa ini,” ujar Madonna.



Madonna mengatakan, Trump, yang kini menjabat Presiden AS, terpilih merupakan sosok yang sangat ramah, karismatik dalam keangkuhannya, macho, dan lelaki bertipe alpha-male.



”Masyarakat suka orang seperti ini tetap ada di dunia. Saya oke dengan itu. Mereka hanya tidak dapat memimpin negara. Saya tidak akan menempatkannya sejajar dengan Barack Obama,” Madonna menegaskan.



CHANNEL NEWS ASIA | MARIA RITA