Mahmoud Abbas: Kibarkanlah Bendera Palestina Tinggi-tinggi

TEMPO.CO, New York - Bendera Palestina dikibarkan di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Amerika Serikat, untuk pertama kalinya, Rabu, 30 September 2015, waktu setempat.



"Bendera Palestina dikibarkan di Markas Besar PBB, bersama bendera milik negara-negara anggota, untuk menandai 'hari membanggakan' bagi semua rakyat Palestina," kata Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas dalam upacara pengibaran di Markas Besar PBB, New York.



"Ini momen yang bersejarah. Saya katakan kepada rakyat saya di mana pun berada, kibarkanlah bendera Palestina tinggi-tinggi, karena ini adalah simbol identitas kita," ucap Abbas. "Ini hari yang membanggakan."



Dalam upacara yang dipimpin Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon itu, Abbas menyerukan agar badan dunia tersebut juga memberikan keanggotaan penuh bagi Palestina di tengah kebuntuan proses perdamaian dengan Israel.



Menurut Sekjen PBB, pengibaran bendera Palestina menjadi simbol pengharapan yang penting.



Ratusan politikus, diplomat, dan wartawan dari seluruh dunia yang berkumpul dalam rangka Sidang Umum PBB turut hadir dalam pengibaran bendera tersebut.



Resolusi yang menyepakati pengibaran bendera Palestina di PBB disahkan awal September lalu. Meskipun langkah itu ditentang keras oleh Israel dan Amerika Serikat, yang menolak resolusi.



RUSSIAN TODAY | NATALIA SANTI