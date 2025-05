TEMPO.CO, New York - Malala Yousafzai, gadis Pakistan yang selamat dari serangan teroris karena memperjuangkan pendidikan bagi anak perempuan, tampil untuk memberikan pidato di hadapan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, Jumat, 25 September 2015.



Dengan mengenakan baju biru terang dan diapit gadis Suriah dan Pakistan, selama pidatonya, Malala membuat permohonan untuk memberikan kesempatan pendidikan yang sama bagi anak perempuan.



Remaja berusia 18 tahun, yang mendapatkan Nobel Perdamaian tersebut juga menyerukan para pemimpin dunia untuk melakukan sesuatu lebih banyak lagi demi menyelesaikan krisis Suriah. Menurut Malala, balita Aylan Kurdi, yang tewas tenggelam, menunjukkan dunia telah "kehilangan kemanusiaan."



"Kita telah kehilangan perikemanusiaan pada hari itu ketika seorang anak meninggal karena mencari tempat yang aman," katanya. "Sangat penting bahwa orang-orang membuka hati mereka dan orang-orang membuka lahan mereka kepada orang-orang yang kini membutuhkan lebih banyak dukungan dan yang membutuhkan hak untuk hidup."



Seperti dilansir New Indian Express, Sabtu, 26 September 2015, selepas berpidato di depan hadirin rapat pleno PBB Sustainable Development Summit 2015 di Markas PBB, Manhattan, New York, Malala langsung melakukan konferensi pers hampir pada saat yang sama ketika Perdana Menteri India Narendra Modi berbicara.



Malala mengimbau para pemimpin dunia untuk membayangkan anak-anak mereka sendiri mengalami penderitaan yang dijatuhkan oleh negara Islam, yang telah mengambil alih sebagian besar kehidupan di Suriah serta membantai dan memperbudak ribuan orang yang tidak berdosa.



NEW INDIAN EXPRESS | YON DEMA