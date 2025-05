Manfaatkan Wawancara untuk Iklan, Ivanka Trump Minta Maaf

TEMPO.CO, New York - Perusahaan Ivanka Trump Fine Jewelry membuat permohonan maaf menyusul kecaman terhadap putri Donald Trump karena mempromosikan produknya saat sang ayah diwawancarai pertama kali setelah dinyatakan terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat (AS).



Ivanka yang muncul dalam program '60 Minutes 'bersama ayahnya dan tiga adiknya dalam program yang disiarkan Minggu, 13 November 2016, memakai gelang yang bernilai lebih US$ 10,000 (Rp 133,7 juta).



Sejurus program tersebut berakhir, pihak perusahaan Ivanka kemudian mengirim email kepada penulis mode untuk mempromosikan gelang yang dipakai saat wawancara itu.



"Pemberitahuan tersebut dikirim oleh seorang staf pemasaran di salah satu perusahaan kami dengan niat baik. Dia telah mengikuti protokol seperti biasanya, dan seperti kebanyakan kita, masih sedang menyesuaikan dengan pasca pemilu," kata Presiden merek Ivanka Trump, Abigail Klem seperti dilaporkan Daily Mail, 16 November 2016.



"Kami secara proaktif membahas tentang kebijakan dan prosedur baru dengan semua mitra kami," katanya.



Ini bukan pertama kalinya Ivanka telah menerima kritik karena telah mempromosikan merek sendiri. Kurang dari 12 jam setelah memperkenalkan ayahnya di Konvensi Nasional Partai Republik pada Juli lalu, ia menulis kicauan di Twitter soal gaun yang dikenakannya dari merek sendiri. Gaun itu pun terjual habis dalam sehari.



NEW YORK TIMES | DAILY MAIL | NBC NEWS| YON DEMA