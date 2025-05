TEMPO.CO, Yangon - Mantan pemimpin junta militer, Than Shwe, menyatakan dukungannya terhadap Aung San Suu Kyi dan memberi gambaran bahwa ikon demokrasi itu bakal menjadi pemimpin masa depan Myanmar.



Seperti dilansir BBC, Minggu, 6 Desember 2015, Than Shwe turut mendukung Suu Kyi menjadi presiden meskipun konstitusi negara itu melarang dia menduduki posisi tersebut.



Hal tersebut disampaikan Than Shwe kepada Suu Kyi dalam sebuah pertemuan rahasia yang dilangsungkan pada Jumat lalu. Hal itu diungkapkan cucu Jenderal Than Shwe, Nay Shwe Thway Aung, yang bertindak sebagai perantara. Thway Aung mengatakan dalam sebuah posting-an di Facebook bahwa pertemuan itu berlangsung selama dua setengah jam.



"Semua orang harus menerima kenyataan bahwa Aung San Suu Kyi akan menjadi pemimpin masa depan Myanmar setelah memenangi pemilu. Saya akan mendukungnya dengan sepenuh tenaga," kata Thway Aung, mengutip perkataan kakeknya.



Mantan pemimpin yang kini telah berusia 82 tahun itu telah menjalankan pemerintahan otoriter sejak 1992 dan pensiun sebagai kepala militer pada 2011. Dia sebelumnya adalah “musuh bebuyutan” Suu Kyi.



Meskipun telah pensiun pada 2011, Than Shwe masih memiliki pengaruh yang sangat besar.



Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang dipimpin Suu Kyi di ambang transisi mendapatkan kekuasaan setelah memenangi lebih dari 80 persen kursi pada pemilu parlemen, November lalu.



Namun Suu Kyi, 70 tahun, dilarang menjadi penguasa utama Myanmar setelah Konstitusi 2008 oleh junta militer mencegah individu yang memiliki pasangan atau anak dari warga asing menjadi presiden.



Suu Kyi sebelumnya telah menuturkan akan menemukan seorang presiden seperti yang diperlukan. Namun, "Yang tidak akan menghentikan saya dari membuat semua keputusan sebagai pemimpin partai yang menang."



BBC | YON DEMA