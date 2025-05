Mantan Presiden AS George HW Bush Alami Patah Leher

TEMPO.CO , Maine:Mantan Presiden Amerika Serikat George HW Bush atau Bush Senior dilarikan ke rumah sakit setelah ia menderita patah tulang leher.



Cedera tersebut dialami Presiden AS ke- dan 43 ini setelah ia terjatuh di rumahnya di Kennebunkport, Maine, New England, timur laut Amerika Serikat. Informasi tersebut dilaporkan oleh juru bicara keluarganya Jim McGrath melalui akun Twitter pribadi miliknya.



Dalam laporannya, Jim juga mengatakan bahwa Bush telah mendapatkan perawatan dan kondisinya kini membaik dan stabil.



"Bush kini dalam kondisi stabil dan dalam keadaan yang "baik" setelah jatuh pada Rabu pagi di rumahnya." Kata Jim seperti yang dilansir Al Jazeera pada 16 Juli 2015.



Jim juga mengatakan bahwa mantan presiden AS yang merayakan ulang tahun ke 90nya pada tahun lalu tersebut dipasang penyangga pada lehernya.



Bush adalah mantan presiden AS tertua yang masih hidup . Ia menjabat dua periode sebagai wakil presiden Ronald Reagan sebelum terpilih sebagai presiden negara itu pada tahun 1988.



Walaupun menjadi sorotan utama atas keberhasilan Perang Teluk 1991 di Kuwait, namun ia kalah pada pemilihan presiden dua tahun kemudian oleh kandidat dari Demokrat, Bill Clinton di tengah kekhawatiran pemilih tentang ekonomi.



Ayah dari mantan presiden AS, George W Bush dan calon presiden AS 2016 Jeb Bush tersebut, pernah dirawat di rumah sakit tahun 2012 dan 2013, dalam perawatan intensif, untuk penyakit batuk-bronkitis dan demam.

Sebelumnya pada Desember lalu, Bush Senior juga telah dirawat di rumah sakit di Houston selama satu minggu akibat sesak napas. Bush juga menderita penyakit Parkinson, yang telah membuatnya harus menggunakan kursi roda dalam beberapa tahun terakhir.



