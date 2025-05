Mantan Presiden Bush Dilarikan ke Rumah Sakit

TEMPO.CO, Washington - Mantan Presiden Amerika Serikat George H.W. Bush dilarikan ke sebuah rumah sakit di Texas akibat gangguan pernapasan. Keterangan tersebut disampaikan juru bicara keluarga kepada media, Selasa, 23 Desember2014.



"Mantan presiden Bush dibawa ambulans ke Houston Methodist Hospital setelah mengalami gangguan pernapasan," kata juru bicara keluarga, Jim McGrath. "Mantan presiden berusia 90 tahun itu akan menjalani observasi sebagai tindakan pencegahan."



Pria 90 tahun itu merupakan Presiden AS ke-41. Ia menjabat pada periode 1989-1993. Dia hanya sekali menjabat sebagai presiden. Pada 1992, posisinya direbut Bill Clinton.



Bush sebelumnya pernah dirawat di rumah sakit pada November 2012 akibat bronkitis, tapi pulih kembali setelah menjalanai perawatan selama dua bulan. Sebelum menjadi presiden, Bush menjabat Wakil Presiden AS, mendampingi Ronald Reagan.



Dia juga mantan pilot Angkatan Laut AS dan menerbangkan 58 jet tempur dalam misi pertempuran Perang Dunia II di Pasifik. Dalam biografinya di Gedung Putih disebutkan pesawat yang dikendalikan Bush ditembak rudal musuh, tapi nyawanya diselamatkan pelaut AS. Atas jasanya dalam Perang Dunia II, Bush mendapatkan anugerah Distinguished Flying Cross.



Bush dikenal publik setelah mendeklarasikan bahwa AS harus menjadi bangsa yang ramah dan lembut. Sebelum memasuki gerbang politik, Bush bekerja di perusahaan minyak Texas.



AL ARABIYA | CNN | CHOIRUL



