Massa Anti-Islam Vs Anti-Rasis Australia Bentrok

TEMPO.CO, Melbourne - Polisi Australia menahan enam demonstran setelah aksi demonstran yang diadakan kelompok anti-Islam (Reclaim Australia) dengan kelompok antirasialisme (No Room for Racism) berubah jadi rusuh pada Minggu, 22 November 2015, di Kota Melton, pinggiran Melbourne, Australia.



Polisi mengatakan seorang demonstran ditahan karena memukul kuda polisi sementara tiga lagi ditahan karena membawa senjata berbahaya saat aksi tersebut.



Seperti yang dilansir BBC pada 23 November 2015, aksi yang dilakukan Reclaim Australia untuk memprotes pembelajaran agama Islam di sekolah dan pembangunan masjid di kota tersebut.



Unjuk rasa itu dihadiri sekitar 300-500 demonstran. Lalu massa Reclaim Australia menyerang demonstran No Room for Racism yang berkumpul untuk menyatakan dukungan mereka kepada komunitas Islam Australia.



Seorang di Melton mengatakan dia bergabung dengan kelompok Reclaim Australia "untuk alasan yang tepat". "Kenapa mereka harus mendirikan masjid dan sekolah Islam sedangkan mereka dapat mengirim anak-anak mereka belajar di sekolah kami? Mereka harus menyesuaikan diri dan jadi seperti kami," kata seorang peserta Reclaim Australia.



Selain itu, tiga orang lainnya juga ditangkap selama protes terpisah di negara bagian Queensland, New South Wales, dan Australia Selatan.



Unjuk rasa juga diadakan di Canberra, Perth, dan Hobart, tetapi polisi mengatakan tidak ada insiden berbahaya yang dicatat.



Juru bicara kepolisian Victoria, Alan Byrne, mengatakan Reclaim Australia mencoba menagih perhatian dan mengambil kesempatan di atas sentimen Islamofobia yang semakin meningkat sejak serangan teroris di Paris, pekan lalu.



Reclaim Australia sering mengadakan serangkaian demonstrasi di seluruh Australia, beberapa di antaranya telah berubah menjadi kekerasan di masa lalu.



Sebelumnya, bentrokan antara kelompok antirasis dan nasionalis radikal pernah terjadi di Melbourne pada bulan Juli.



BBC | YON DEMA