Melahirkan di Pesawat, Wanita Ini Ditagih Rp 445 Juta

TEMPO.CO, Taipei - Seorang wanita Taiwan yang bersalin di pesawat ketika dalam perjalanan menuju Amerika Serikat bakal menghadapi denda. Wanita yang tak dikenal itu sebelumnya naik China Airlines ke Los Angeles pada 8 Oktober 2015 untuk melahirkan di Amerika. Saat menaiki pesawat, ia mulai kesakitan.



Akibatnya, wanita tersebut kemudian melahirkan di dalam pesawat sehingga menyebabkan penerbangan terpaksa diarahkan ke Alaska untuk membuat pendaratan darurat. Setelah melanggar perintah terbang bagi wanita hamil melebihi 32 minggu, korban akan diberikan tagihan untuk biaya pendaratan darurat di Alaska.



Seperti dilansir The National pada 24 Oktober 2015, perusahaan China Airlines ingin wanita tersebut menanggung segala biaya pendaratan darurat di Alaska. Biaya itu diperkirakan mencapai US$ 33 ribu atau sekitar Rp 445 juta dan harus segera dibayarkan.



Media Taiwan secara luas melaporkan bahwa wanita itu ternyata ingin memberi anaknya kewarganegaraan Amerika. Sebelum melahirkan, penumpang berulang kali meminta awak kabin, "Apakah kita di ruang udara AS?" seperti dilansir China Times.



Wanita yang identitasnya dirahasiakan itu dikirim kembali pada Sabtu pekan lalu dari Alaska ke Taiwan tanpa membawa serta bayinya, tapi pemerintah Amerika tidak memberi alasan. Pejabat negara di Alaska mengatakan sang bayi memenuhi syarat untuk mendapatkan kewarganegaraan Amerika, tapi tidak dengan ibunya.



THE NATIONAL | YON DEMA