Memahami Kenaikan Tarif Impor yang Diberlakukan Donald Trump dan Dampaknya

PRESIDEN AS Donald Trump , Rabu, 2 April 2025, mengumumkan bahwa ia akan memberlakukan tarif dasar 10 persen untuk impor dari semua negara dalam beberapa hari mendatang. Puluhan negara akan dikenakan tarif yang lebih tinggi karena dinilai memiliki hubungan dagang yang paling tidak adil dengan AS.

Menurut Al Jazeera , pada 13 Februari, Trump mengumumkan rencana untuk meninjau kembali tarif dan kebijakan perdagangan yang diberlakukan oleh negara-negara lain terhadap ekspor AS.

Di bawah apa yang disebutnya sebagai Rencana Adil dan Resiprokal, AS akan memberlakukan jumlah tarif yang sama terhadap negara-negara lain yang diberlakukan negara-negara tersebut terhadap barang-barang AS.

Trump berargumen bahwa banyak mitra dagang AS telah mengambil keuntungan dari tingkat tarif AS yang rendah sambil mempertahankan bea masuk yang lebih tinggi untuk barang-barang AS.