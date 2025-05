Memaksa Bawa Barang Ilegal, Perempuan Ini Tawarkan Tubuhnya

TEMPO.CO, New York - Seorang sosialita asal Cina dilaporkan rela memberikan tubuhnya untuk dinikmati pejabat bandara di Amerika Serikat demi mendapatkan izin memasuki Negeri Abang Sam. Sebelumnya, wanita itu dilarang memasuki Amerika karena membawa secara ilegal sejumlah besar barang mewah yang tidak dilaporkan kepada otoritas bandara.



Hal itu terungkap dalam persidangan di Pengadilan Federal Brooklyn, saat seorang petugas resmi pabean Bandara JFK New York bersaksi bahwa dia telah disuap dengan tawaran berhubungan badan oleh wanita tersebut.



Dalam persidangan itu, saksi mengungkapkan bahwa wanita bernama Hing Yang tersebut berusaha menyuap petugas dengan memberikan catatan berisi nama dan nomor telepon di atasnya dan menawarkan untuk memberikan uang sebesar US$ 10 ribu sebagai biaya tutup mulut.



Ketika petugas bea-cukai pergi dan kembali dengan memakai alat perekam tersembunyi, Hing Yang kemudian menawarkan diri untuk "tidur dengan" petugas dan membawanya ke Cina jika dia mengizinkan mereka melewati bandara.



Hing Yang, 55 tahun, pertama kali tiba di Bandara Internasional John F. Kennedy New York dari Paris pada Juli lalu dengan adik dan anak perempuannya. Petugas Bea dan Patroli Perbatasan menemukan item yang tidak dilaporkan di bagasi mereka, termasuk tas desainer, mantel bulu, perhiasan berlian, dan jam tangan senilai US$ 160 ribu atau sekitar Rp 2,2 miliar.



Meskipun wanita itu diizinkan untuk meninggalkan bandara tanpa tuntutan apa pun, saat mencoba meninggalkan AS untuk pulang ke Cina pada akhir pekan ini, dia didakwa dengan tuduhan penipuan dan ditangkap agen Keamanan Dalam Negeri.



Wanita itu kemudian dibebaskan baru-baru ini dengan jaminan sebesar US$ 250 ribu atau sekitar Rp 3,5 miliar setelah menjalani persidangan di Pengadilan Federal Brooklyn.



Pengacara Hing Yang menyesalkan penangkapan itu. "Jelas ada kesalahpahaman yang sayangnya telah mengakibatkan penangkapan tidak adil terhadap seorang wanita cantik," kata Robert Gottlieb, pengacara Hing Yang, seperti dilansir Shanghaiist pada Kamis, 10 Desember 2015.



